F1 | Nuova proposta: quattro power unit (invece di tre) nel 2024 e 2025

Nella F1 Commission andata in scena oggi si è parlato dell’ennesimo nuovo format riguardante la Sprint Race. Oltre a questo, sono state prese anche altre decisioni, in particolare degli aggiornamenti riguardanti il regolamento tecnico e sportivo. E’ stata infatti concordata una proposta per aumentare la dotazione di power unit a quattro per ogni pilota senza incombere in penalità nelle stagioni 2024 e 2025. L’attivazione del DRS, inoltre, sarà anticipata di un giro, quindi dalla seconda tornata dallo spegnimento dei semafori o dalla ripartenza dalla Safety Car. Sono stati anche discussi diversi argomenti relativi al regolamento 2026, in particolare per quanto concerne questioni finanziarie e di sostenibilità. Altri aggiornamenti minori al regolamento tecnico, sportivo e finanziario 2024 sono stati approvati dalla commissione. Tutte le modifiche normative sono soggette all’approvazione del Consiglio Mondiale del Motorsport.



se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie

Seguici qui Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie