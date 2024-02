Formula 1 | Sainz, prime parole dopo l’addio alla Ferrari: “Sono sereno, lavoro per un grande 2024”

Formula 1 Sainz – Intervistato a Cremona da Mara Sangiorgio (Sky), al termine di una giornata di allenamento sui kart in vista dei prossimi impegni, Carlos Sainz ha parlato per la prima volta ai microfoni dopo il clamoroso divorzio con la Ferrari che si consumerà alla fine della stagione 2024, precisando come il suo unico pensiero – al momento – sia quello di inseguire al meglio delle proprie forze gli obiettivi che si è posto insieme alla squadra.

Lo spagnolo, in attesa di capire quale sarà il suo futuro a partire dal 2025, vuole dare il massimo per il Cavallino e intende salutare i tifosi con un grande risultato, il quale potrà arrivare solo con il lavoro quotidiano e l’ottimizzazione della vettura che sarà presentata il prossimo 13 febbraio. Obiettivi decisi, concreti, che al momento pongono in secondo piano quanto successo nell’ultima settimana.

Sainz sereno in vista del 2024 e del futuro lontano dalla Ferrari

“Io sono apposto, veramente, dico ai tifosi di non preoccuparsi per me. Sto bene, sono tranquillo e stiamo già lavorando sul futuro, ovviamente. Davanti a noi c’è comunque un anno molto importante. Sarà la mia ultima stagione con la squadra e voglio concluderla nel miglior modo possibile.

Guido i kart proprio per questo, voglio allenarmi al massimo e farmi trovare pronto per i primi appuntamenti della stagione. Non sono deluso, ci tengo a precisarlo: probabilmente voi dall’esterno non notavate certe cose, ma io si e d’altronde dall’interno sai sempre cose in più. Con la mia squadra abbiamo preparato tutto e come ho detto non voglio pensare già da ora al 2025. Punto a dare il massimo quest’anno e voglio regalare alla Ferrari un grande risultato.

Quanto successo questa settimana non è ideale per cominciare la stagione, ma già da domani ci metteremo al lavoro con gli ingegneri e una volta messo il casco tutto passerà in secondo piano”.