Formula 1 | Aston Martin, zampata finale di Alonso: terza fila davanti a Sainz

Fernando Alonso ha piazzato la zampata al termine delle qualifiche in Olanda, conquistando la quinta posizione e quindi la terza fila partendo al fianco del connazionale Carlos Sainz su Ferrari. Lo spagnolo vuole dare una sterzata a un periodo piuttosto negativo per l’Aston Martin, che a Zandvoort ha portato ulteriori aggiornamenti per cercare di stare al passo con i rivali e proprio con la Scuderia di Maranello, team con il quale si sta giocando al momento il terzo posto costruttori. Stroll è soltanto undicesimo, ma determinato a rimontare e conquistare punti pesanti domani in gara.

“Oggi non è stato affatto facile – ha ammesso Alonso. Sia sul bagnato che sull’asciutto è stato complicato, quindi dobbiamo essere contenti della quinta posizione. E’ stato tutto molto intenso, c’era un margine di errore molto piccolo con la pista così stretta, e in questo tipo di condizione siamo riusciti a fare molto bene. Gli aggiornamenti sembrano funzionare, è stato fatto un ottimo lavoro specialmente a luglio per poterli portare in tempo per questo Gran Premio”.

“La macchina andava bene oggi, quindi è frustrante non aver conquistato la Q3 con un margine così ridotto – ha dichiarato Stroll. Ripensandoci, sono uscito un po’ troppo presto per il mio giro finale e la pista stava via via asciugandosi molto rapidamente, quindi le gomme non hanno retto. Siamo comunque in una buona posizione di partenza, la AMR23 è competitiva e sono riuscito a spingerla in un tracciato impegnativo, il che è molto divertente. Il gruppo è incredibilmente ristretto qua, i sorpassi sono difficili, ma massimizzando le nostre opportunità in gara penso che potremo portare a casa dei punti importanti per la squadra”.