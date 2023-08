Formula 1 | Ferrari, Vasseur scagiona Leclerc dopo l’errore in qualifica

Altra giornata particolarmente complicata per la Ferrari, che a Zandvoort ha chiuso in sesta e nona posizione in qualifica. Sainz è stato il migliore dei due piloti della Rossa, complice anche un errore importante da parte di Leclerc, il quale è andato a sbattere in Q3 dopo aver commesso tantissime sbavature nell’asfalto bagnato tra PL3 e prove ufficiali. La SF-23 non si è mai realmente ambientata alle caratteristiche del tracciato olandese, e i due piloti stanno facendo enorme fatica, con gli errori che sono subito dietro l’angolo.

“È stata una qualifica molto intensa – ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari – come sempre quando si inizia a girare in condizioni di bagnato ma non piove più, quindi la pista evolve continuamente ed è importante essere sempre in pista. Carlos e Charles sono riusciti ad arrivare alla fase finale facendo molto bene in Q1 e Q2. In Q3, poi, l’asfalto era completamente asciutto ma le condizioni sono rimaste molto difficili: Carlos è riuscito a centrare un tempo interessante, mentre Charles ha commesso un errore ed è finito contro le barriere dopo essere finito fuori dalla traiettoria ideale che era asciutta. Purtroppo in questi casi può succedere. Domani ci attende una corsa non facile, considerato quanto sono difficili i sorpassi qui e quanto sono ravvicinati i valori, ma nei long run abbiamo visto degli elementi che ci danno fiducia di poter recuperare posizioni”.