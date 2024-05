F1 | Aston Martin, Alonso: “Hamilton era fuori controllo”

Miami – Sprint caotica e sfortunata per Fernando Alonso. Lo spagnolo si trova coinvolto in un contatto al via: dai replay, sembra che Fernando sia il primo a causare la reazione a catena, andando al contatto col compagno di squadra Stroll – ritirato – che a sua volta colpisce la McLaren di Norris, anche lui costretto al ritiro. Nell’incidente è coinvolto anche Lewis Hamilton: il contatto tra i due ex compagni di squadra e successivo rispetto a quello tra le due Aston Martin, ma Alonso si giustifica dicendo di aver allargato a sinistra proprio per evitare il sette volte campione del mondo. Alla fine il tutto viene liquidato come un incidente di gara.

Alonso: “E’ stata una brutta coincidenza”

“Non ho ancora visto i replay. Ho visto che Hamilton era all’interno, fuori controllo, e ho cercato di lasciare un po’ di spazio. Ovviamente gli altri non pensano a lasciare spazio a quelli dietro, è stata una brutta coincidenza, e purtroppo abbiamo riportato dei danni. Erano comunque pochi i punti a disposizione”.