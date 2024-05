F1 | Aston Martin, Alonso e Stroll conquistano la quarta fila

Miami – Sprint Qualifying positiva in casa Aston Martin. Fernando Alonso e Lance Stroll conquistano la quarta fila e cercheranno domani di avanzare nella mini gara, o quantomeno di conservare la posizione e conquistare dei punti. Lo spagnolo è quasi stato eliminato in Q1, ma è poi riuscito a riprendersi nonostante le condizioni della pista. Termina in ottava posizione.

Alonso: “Il Q3 era il nostro obiettivo”

“Non c’era molta aderenza in pista, le condizioni nella Sprint Qualifying erano davvero complicate – ha spiegato Fernando – ma è così per tutti e siamo riusciti comunque a mettere entrambe le vetture in Q3, era questo l’obiettivo per oggi. Non siamo riusciti a girare molto, arriveremo alla Sprint con molti interrogativi. Vedremo cosa accadrà, cercheremo comunque di divertirci”.

Stroll: “L’obiettivo è conquistare dei punti nella Sprint”

Settima posizione, invece, per Lance Stroll: il canadese non sbaglia e a dispetto dei rumors che circolano nel Paddock, abbassa la visiera e fa il suo, mettendosi davanti al compagno di squadra.

“E’ stata una buona Sprint Qualifying. Abbiamo scelto di usare una soft usata nel Q3 e siamo comunque riusciti a prenderci la settima posizione, un buon punto di partenza per domani. L’obiettivo è conquistare dei punti nella Sprint”.