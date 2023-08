Formula 1 | Sargeant distrugge la sua Williams dopo aver conquistato la Q3

Giornata in chiaroscuro per Logan Sargeant. Il pilota della Williams ha conquistato un bel piazzamento in Q3 con una vettura in nettissima crescita, ma il rovescio della medaglia è rappresentato dall’incidente che lo ha di fatto messo subito fuorigioco all’inizio dell’ultima e decisiva sessione. Considerando la grande prestazione di Albon, il pilota statunitense avrebbe potuto ottenere un risultato migliore del decimo posto, ma smaltita la grossa delusione può essere certamente fiducioso in vista della gara.

“Sto provando emozioni contrastanti – ha detto Sargeant. Arrivare in Q3 è qualcosa di enorme, ci sono tanti aspetti positivi da considerare e il team e la macchina sono stati fantastici per tutto il weekend. Sono riuscito a fare degli ottimi giri quando contava e credevo di avere delle buone possibilità in Q3 sull’asciutto, visto anche il risultato di Alex, ma qualcosa è andato storto. Cercherò di andare a punti, è solo questione di tempo perché i progressi sono sotto gli occhi di tutti. Adesso sto davvero capendo come sfruttare al massimo la vettura, ed questo che rende la mia giornata così dolorosa. Sono deluso di aver dato al team una monoposto danneggiata, ma resetterà il tutto, aiuterò il team e domani ci riproveremo”.