F1 | Aston Martin, Stroll fuori dal Q3 per ventidue millesimi

Miami – Giornata complicata per Lance Stroll. Il canadese si è ritrovato vittima incolpevole di un incidente nella Sprint Race, ed è stato costretto al ritiro nella mini gara. In qualifica si mantiene davanti al compagno di squadra – quindicesimo – ma non mancano le difficoltà. La AMR24 sembra avere delle lacune sulla pista di Miami e i risultati lo dimostrano. Stroll riesce ad avvicinarsi alla top 10, ma resta escluso dal Q3 per soli ventidue millesimi.

Stroll: “Non avevamo velocità”

“E’ stata una giornata frustrante. La mia Sprint è terminata al primo giro. E’ stato un incidente sfortunato, ma non c’era molto che potessi fare. In qualifica la vettura non aveva la velocità che ci serviva. E’ deludente mancare il Q3 per così poco, ma abbiamo faticato in Q3 e non avevo abbastanza fiducia con la vettura. Cercheremo di rendere la vettura più veloce e spero di poter lottare per i punti”.