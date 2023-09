Formula 1 | Aston Martin, problemi nello sviluppo della AMR23

Una delle delusioni degli ultimi mesi è certamente l’Aston Martin. Con sei podi nelle prime sette gare, si pensava che la AMR23, specialmente quella guidata da uno splendido Alonso, potesse essere la vera rivelazione per tutta la durata della stagione. Così però non è stato: dall’estate in poi infatti, la monoposto non è riuscita a rimanere al passo degli altri per quanto concerne gli aggiornamenti, e infatti team come Ferrari, Mercedes e McLaren hanno fatto decisamente meglio. Il secondo posto dello spagnolo in Olanda sembra più un frutto del caso che della competitività della vettura, considerando anche le avverse condizioni atmosferiche. Insomma, una squadra che si è persa nel corso dell’anno, per stessa ammissione dei vertici del team.

“Credo che gli altri si siano avvicinati alla Red Bull – ha detto Mike Krack, team principal dell’Aston Martin. La pista di Suzuka dà spesso risultati particolari, quindi credo non si debba considerare una singola corsa, ma sicuramente avremmo voluto avere delle prestazioni migliori dagli aggiornamenti che abbiamo montato sulla monoposto, ma siamo fiduciosi di recuperare con il nostro programma di sviluppo. Guardando la classifica, altri hanno avuto problemi a inizio stagione rispetto a noi, è un aspetto che bisogna considerare e sul quale noi dobbiamo lavorare per le prossime gare, perché è necessario avere una macchina che funzioni ovunque, e al momento non ce l’abbiamo”.

“Parlo di sviluppi, perché alcuni hanno fatto grandi progressi, altri meno, come noi. In Formula 1 non c’è mai una sola cosa che determina i risultati, si parla sempre di un insieme. La cosa essenziale è migliorare la propria vettura, e se si è dietro, si deve guardare alle aree da esaminare, e poi chiaramente dipende anche dal circuito. Si possono fare delle scelte, come per esempio andare molto veloci in un settore piuttosto che in un altro e quindi pagarne il prezzo, oppure puntare sul miglior degrado possibile o sulla velocità. Queste decisioni vanno prese se non hai una vettura migliore rispetto agli altri”.