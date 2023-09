Mercedes | Shovlin spiega le ragioni delle difficoltà di Hamilton in qualifica

Da quando è in vigore questo regolamento tecnico, ossia dalla scorsa stagione, la Mercedes ha perso gran parte della sua competitività vista fino al 2021. Di questo ha sofferto e non poco Lewis Hamilton, abituato a vincere quasi sempre o comunque ad avere delle prestazioni esaltanti praticamente in ogni weekend di gara. Da quasi due anni non è più così, la vittoria manca da Jeddah 2021 e il feeling con questo tipo di monoposto non è mai sbocciato del tutto. In particolare, è la qualifica a dare noie al sette volte campione del mondo, il quale però in gara riesce spesso a mettere una pezza, anche per via di una vettura che evidentemente si comporta meglio in configurazione domenicale.

“Lewis riesce sempre a portare a casa punti pesanti – ha detto Andrew Shovlin, capo dell’ingegneria di pista della Mercedes. La vettura a volte è un po’ complicata da guidare, e se non la metti nella giusta finestra di lavoro, puoi andare in difficoltà durante la sessione. A volte è anche difficile superare Q1 e Q2, di questi tempi va così: qualche anno fa facevamo solo un giro ed eravamo già al sicuro, addirittura certe volte utilizzavamo un solo set di gomme per entrambe le sessioni, ma se non trovi il giusto bilanciamento, becchi il traffico e non fai un buon giro di lancio, fai fatica. E’ il passo gara comunque che conta, ed è stato sempre buono, ma capire le gomme quando sei sotto pressione in Q1 non è così facile, è una sfida per tutti i piloti se non sei a tuo agio con la monoposto”.