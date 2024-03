Formula 1 | Aston Martin, fiducia sugli aggiornamenti della AMR24

L’inizio stagione dell’Aston Martin è stato più difficile rispetto a dodici mesi fa. Nel 2023 la vettura verdona è stata la grande sorpresa della prima parte del campionato, grazie soprattutto ai sette podi in otto gare conquistati da Fernando Alonso, aiutato sicuramente da una monoposto in grado di lottare per le alte posizioni della classifica. Quest’anno la situazione è decisamente diversa, e lo stesso campione spagnolo ha ammesso come il quinto posto di Jeddah sia il massimo ottenibile in questo momento. Tom McCullogh, ingegnere del team britannico crede negli sviluppi della monoposto.

Aston Martin, McCullough: “Sviluppo migliore sull’aerodinamica”

“Tutti possono essere raggiunti – ha detto McCullough. Lo scorso anno la McLaren fece un aggiornamento incredibile, e noi abbiamo creato una buona piattaforma per migliorare la vettura, non vogliamo stare fermi, nessuno lo fa. La Red Bull non ha i nostri tempi di sviluppo in galleria del vento: parliamo di una grande squadra, ben oleata e con molte persone in una posizione forte da tanto tempo. Noi stiamo ancora crescendo, imparando a lavorare insieme con una nuova fabbrica e strutture, così come la galleria del vento e il simulatore”.

“La filosofia della vettura è diversa dal punto di vista aerodinamico per avere una strada di sviluppo migliore. Già a Jeddah ci sono stati degli upgrade, la vettura ha fatto un buon passo avanti ed è raro correre con le stesse specifiche per due gare consecutive, è raro. Siamo nella fase in cui possiamo aggiornare bene con i nostri strumenti, si tratta di portare delle parti in pista il più velocemente possibile nella speranza che la monoposto continui a migliorare”.