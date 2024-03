F1 | Sainz si prepara per l’Australia: sempre più alte le probabilità di vederlo in pista a Melbourne

F1 Sainz Ferrari – Nonostante i dubbi degli ultimi giorni, provocati dalle strette tempistiche tra il Gran Premio dell’Arabia Saudita e quello dell’Australia, Carlos Sainz dovrebbe scendere regolarmente in pista a Melbourne, teatro del terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, lo spagnolo – in pieno recupero dopo l’intervenuto all’appendice di sabato scorso – partirà questa domenica per l’Oceania e farà il possibile per salire in monoposto già a partire dalle libere in programma nella notte italiana tra giovedì e venerdì.

Una scelta forte che si spiega non solo con l’emorragia di punti provocata dal forfait forzato a Jeddah, ma anche dalla competitività della SF-24, vettura che sul veloce impianto dell’Albert Park potrà dire la propria per le zone di vertice della classifica. In ogni caso, Oliver Bearman – anch’esso in Australia per il terzo round stagionale della Formula 2 – si terrà pronto e preparato per un’eventuale impegno con il Cavallino, un pò come avvenuto già lo scorso week-end sulle sponde del Mar Nero. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.