F1 | Alonso realista: “Il quinto posto di Jeddah è il massimo risultato possibile al momento”

F1 Alonso Jeddah – In attesa di volare in Australia per il terzo appuntamento della stagione 2024, Fernando Alonso ha analizzato il quinto posto ottenuto a Jeddah, teatro dell’ultimo Gran Premio dell’Arabia Saudita, precisando come la squadra abbia sfruttato al meglio una buona opportunità.

Nonostante la gara di vertice condotta sulle sponde del Mar Rosso, infatti, Aston Martin risulta attualmente inferiore a Red Bull, Ferrari e McLaren, aspetto che ovviamente rende il quinto posto saudita un risultato da mettere in archivio con notevole soddisfazione. Un “gancio” che dovrà spingere i tecnici ad accelerare sul fronte sviluppo in vista dei prossimi round iridati.

Alonso analizza il piazzamento di Jeddah

“Sono felice del quinto posto ottenuto a Jeddah. Abbiamo concluso la corsa davanti a una McLaren, una Ferrari e ad entrambe le Mercedes e direi che al momento è il massimo risultato che possiamo ottenere. E’ stata una cosa intensa, dall’inizio alla fine, soprattutto quando ho avuto George Russell molto vicino. Abbiamo scelto di affrontare 40 giri con la mescola più dura, ovvero una situazione incerta, ma alla fine siamo riusciti a gestire bene il tutto. La strategia con una sola sosta ha funzionato. Lavoriamo per ottenere una maggiore performance, ma nel frattempo dobbiamo ottimizzare queste opportunità. Ci aspetta una stagione molto lunga”.