Perez: “Bene che la Formula 1 cresca fuori dall’Europa”

La Formula 1 ha già messo in scena le prime due gare della stagione. In Bahrain e Arabia Saudita, dove ormai il mondiale inizia da qualche anno, Max Verstappen e Sergio Perez hanno portato a casa le prime due doppiette dell’anno per la Red Bull. Il pilota messicano si è sempre trovato bene in questi posti, anche per via delle sue vittorie: ricordiamo il successo a Sakhir nel 2020 e che di fatto gli valse il posto nel team di Milton Keynes per l’anno successivo, altrimenti Checo sarebbe stato molto probabilmente a piedi, oppure le vittorie di Jeddah degli ultimi due anni. Parlando durante lo scorso weekend, il messicano ritiene come sia giusto che la Formula 1 vada a correre in diversi paesi al di fuori della zona europea.

“Credo sia bello andare in luoghi dove lo sport è la priorità per le persone – ha detto Perez in Arabia Saudita. Abbiamo visto negli anni come in quest’area si stia crescendo sempre di più, e bisogna ricordare come la Formula 1 sia uno sport mondiale, quindi penso che sia positivo il fatto che si stia guardando fuori dall’Europa. In passato era molto centralizzata in quel Continente, non solo con i piloti, ma anche con le persone che lavorano nel paddock, e quindi è bello vedere molte più nazionalità diverse all’interno della F1″.