Formula 1 | Aston Martin, Fallows: “Ci vuole tempo per raggiungere la Red Bull”

Con il sesto podio di questa stagione, l’Aston Martin si conferma in grado di lottare con Mercedes e Ferrari per la piazza d’onore nel campionato costruttori. E’ assodato come la Red Bull sia ormai imprendibile per quanto concerne una mera questione di classifica, ma la seconda parte di questo mondiale sarà importante per provare quantomeno a ricucire in parte la distanza con la squadra top da ormai più di un anno. Dan Fallows, direttore tecnico dell’Aston Martin ammette la sorpresa di aver visto una AMR23 così competitiva nelle prime gare della stagione, quantomeno per il secondo posto, ma è altresì vero che per fornire queste prestazioni sia stato necessario scendere a compromessi nei vari circuiti affrontati finora, steccando di fatto soltanto a Barcellona.

“Stiamo facendo molto più di quanto ci aspettassimo – ha ammesso Fallows. E’ certamente gratificante iniziare la stagione con una vettura competitiva, o quantomeno tale da ambire alla seconda posizione. Credo si sia vista la nostra forza nelle curve a bassa velocità, lì abbiamo avuto diversi vantaggi, ma la verità è che quando hai una vettura che va bene in una serie di curve piuttosto che in un’altra significa che devi scendere a compromessi con l’assetto alcuni circuiti particolari. E’ quello che siamo riusciti a fare, si è lavorato tanto sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda la Red Bull, si vede la loro efficienza, stiamo lavorando per cercare di colmare il gap ma non è qualcosa che arriva dall’oggi al domani”.