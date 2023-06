F1 | Stampa spagnola, Mercedes ha ingaggiato due tecnici della Ferrari

In attesa di vedere i profili che arriveranno in Ferrari, uno dei quali è una figura di spessore per stessa ammissione del team principal del Cavallino Frederic Vasseur, la Mercedes fa spesa a Maranello per quel che riguarda il mercato tecnici. Secondo quanto riportato dalla testata spagnola Motor.es, la scuderia della Stella si è assicurata due ingegneri italiani che finora hanno lavorato alle dipendenze della Ferrari: si tratta di Angelo Rosetti ed Emmanuele Guidotti.

Rosetti si occupa di progettazione di camere di combustione ed inizierà a lavorare in fabbrica dal prossimo 3 luglio, mentre Guidotti specializzato nei turbocompressori sarà operativo a partire dall’11 settembre 2023 dopo aver completato il periodo di gardening.

La Mercedes, dopo un inizio di stagione difficile, è riuscita a invertire la rotta grazie anche agli importanti aggiornamenti montati sulla W14. Una monoposto diventata di fatto una versione B di quella presentata questo inverno, che può contare su un nuovo fondo e sulle pance spioventi.