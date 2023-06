Formula 1 | Ferrari, avanti tutta: in programma un importante filming day a Fiorano

La Ferrari non vuole lasciare nulla al caso. Dopo la buona e incoraggiante prova di Montreal, la Scuderia di Maranello si sta già preparando per il prossimo appuntamento in Austria di questo weekend, dove ricordiamo ci sarà anche il format che prevede la Sprint Race. La SF-23, arrivata a una sorta di versione B con gli aggiornamenti montati a Barcellona continua a rinnovarsi, e stando alle indiscrezioni sembra che proverà un nuovo fondo nel corso del filming day programmato per domani nel circuito di Fiorano. In pista, nei classici 100 km concessi per l’occasione, scenderanno i piloti titolari Charles Leclerc e Carlos Sainz, i quali utilizzeranno ovviamente delle gomme fatte appositamente per girare in queste situazioni, dove gli sponsor la fanno da padroni, ma in realtà sarà anche l’opportunità per testare questa nuova configurazione di fondo e farsi trovare un po’ più pronti nell’imminente appuntamento di Zeltweg.



se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie

Seguici qui Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie