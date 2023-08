Formula 1 | Aston Martin e Alonso sul podio dopo più di due mesi

Settimo podio stagionale per l’Aston Martin e per Fernando Alonso. Il due volte campione del mondo spagnolo è tornato a stappare le bollicine a Zandvoort dopo più di due mesi, dal Gran Premio del Canada di metà giugno. La AMR23 ha avuto una flessione in estate, ma gli ultimi aggiornamenti sembrano aver funzionato per la squadra di Silverstone, la quale si consolida al terzo posto nel mondiale costruttori, aumentando il distacco sulla Ferrari e rosicchiando qualcosina sulla Mercedes seconda. Che sia la svolta positiva dopo un paio di mesi complicati?

“Secondo posto fantastico per Fernando e per la squadra – ha detto Mike Krack, team principal dell’Aston Martin. Ha disputato una gran gara, ha resistito alle condizioni difficili e mostrato un ritmo forte sia sull’asciutto che sul bagnato. Questo risultato significa tantissimo, dimostra che il duro lavoro sta dando i suoi frutti. Come squadra abbiamo passato il muro dei 200 punti in classifica costruttori, uno slancio non indifferente verso la parte finale della stagione. Peccato per Lance, non è riuscito a ottimizzare la sua gara rimanendo per troppo tempo in pista nel momento in cui bisognava passare alle gomme intermedie all’inizio, e per questo non ha conquistato punti”.