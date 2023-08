F1 | Haas, rammarico per Magnussen a Zandvoort: scelte sbagliate per Hulkenberg

C’è tanto rammarico in casa Haas per quanto accaduto in Olanda. Kevin Magnussen soprattutto, è stato stabilmente in top ten, attorno alla settima posizione fino all’uscita della Safety Car causata dall’incidente di Sargeant. Da quel momento in poi la gara dei due piloti del team statunitense è stata di fatto distrutta. Hulkenberg stesso si è visto penalizzato per essere rimasto fuori troppo tempo con le gomme slick quando è arrivata la pioggia praticamente dopo la partenza. Risultato? Il tedesco dodicesimo, due posizioni più avanti al compagno di squadra.

“Gara molto dinamica, gli ultimi cinque giri sono stati in modalità sopravvivenza – ha ammesso Hulkenberg. Solo io e Valtteri siamo rimasti con le slick quando è iniziato a piovere, ma alla fine non è stata la scelta giusta con il senno di poi. Ho perso un bel po’ di tempo e un’opportunità in quei due giri. Dopodiché la gara è andata via liscia, ma era difficile valutare dove mi trovassi, quindi ho pensato solo a me stesso. Il ritmo era buono lì nel centro gruppo, ma non abbastanza per lottare per la zona punti”.

“Abbiamo fatto un buon lavoro all’inizio della gara gestendo bene quelle condizioni complicate – ha dichiarato Magnussen. Eravamo settimi, credo, poi la pista si è asciugata ed è entrata una Safety Car che non ci ha aiutato, perdendo tutto il vantaggio guadagnato con le scelte giuste, e questo ci ha messo fuori dalla zona punti, peccato. E’ frustrante così, quando riesci a farti strada nella top ten e poi non hai il ritmo per rimanerci, ma continueremo a lavorare duramente. Serve però più ritmo”.