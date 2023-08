Formula 1 | Ferrari, le tute di Leclerc e Sainz per Monza [FOTO]

Siamo entrati nella settimana del Gran Premio d’Italia. La Ferrari si prepara per un weekend che deve vederla protagonista per la lotta nella zona podio, su un tracciato come quello di Monza che dovrebbe adattarsi alle caratteristiche della difficilissima SF-23. Leclerc e Sainz, dopo i tanti problemi avuti a Zandvoort confidano nell’apporto del pubblico, ma soprattutto nella monoposto. Per l’occasione, così come avvenuto lo scorso anno, la Scuderia ha scelto un outfit particolare per la gara di casa, e i colori vanno a richiamare la 499P, vincitrice a Le Mans a metà giugno.



se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie

Seguici qui Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie