Formula 1 | Aston Martin, Alonso confida nell’imprevedibilità dell’Hungaroring

L’Aston Martin sta vivendo un periodo di flessione. La squadra di Silverstone ha portato degli aggiornamenti importanti nelle ultime settimane, ma non sembra che questi stiano dando i frutti sperati. Il risultato del Gran Premio di Gran Bretagna, ossia il settimo posto, non ha certo rallegrato il leone Fernando Alonso, il quale però è consapevole di come nel tracciato inglese la sua AMR23 non potesse dare di più. Ci si attende molto, anche per via della configurazione della pista, dall’Hungaroring, pista che rievoca bellissimi ricordi al campione spagnolo.

“Credo che a Silverstone abbiamo dato il massimo – ha detto Alonso. Adesso spostiamo la nostra attenzione su Budapest: ho tanti bei ricordi dell’Hungaroring, qui vinsi la mia prima gara in Formula 1 nel 2003, esattamente vent’anni fa e spesso ho festeggiato su questa pista il mio compleanno. Quest’anno succederà in Belgio, sarà un po’ strano, ma spero di avere altro da celebrare in questo fine settimana. I sorpassi non sono facili su questo tracciato, ma a volte ci sono gare strane con condizioni meteo imprevedibili, quindi dobbiamo essere pronti e sfruttare al massimo le opportunità per raccogliere più punti possibili”.

