F1 | Nyck de Vries rompe il silenzio dopo il licenziamento

Nyck de Vries ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo il brusco licenziamento dall’AlphaTauri, attraverso le sue pagine social. Il pilota olandese, nonostante la grande delusione, ha comunque ringraziato Red Bull e AlphaTauri per la grande opportunità e ha smentito le dichiarazioni che gli sono state attribuite qualche giorno fa, delle quali ne abbiamo parlato anche noi.

“Una breve nota da parte mia. Dopo gli ultimi eventi, ho deciso di prendermi un po’ di tempo per me lontano dai social, cosa che continuerò a fare. Ringrazio Red Bull e Scuderia AlphaTauri per l’opportunità di avermi fatto vivere il mio sogno. Ovviamente fa male sapere che la possibilità di arrivare in Formula 1 che sognavo da così tanto tempo sia finita prematuramente. Ma la vita non è una destinazione, è un viaggio, e a volte bisogna prendere la strada difficile per arrivare dove si vuole. Sono grato per le nostre vite privilegiate, orgoglioso del nostro percorso e della mia famiglia. Questa è solo un’altra esperienza, andiamo avanti e aspettiamo il prossimo capitolo. Grazie a tutti per i messaggi gentili e incoraggianti ricevuti la scorsa settimana. È stato commovente sentire il vostro sostegno. PS: ho ricevuto alcuni articoli interessanti su alcune dichiarazioni che avrei fatto nell’ultima settimana. Per chiarezza, non ho parlato con nessun media e per il momento mi godo un po’ di tempo per me. Vi auguro una buona estate a tutti”