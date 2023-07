Formula 1 | Daniel Ricciardo, le prime foto con tuta e casco AlphaTauri [GALLERY]

La lente di ingrandimento in questo weekend di Budapest non può che essere puntata su Daniel Ricciardo. Il pilota australiano è stato annunciato in AlphaTauri nei giorni scorsi per prendere il posto del licenziato Nyck de Vries, con l’olandese che ha sì molto deluso, ma di fatto non gli è mai stato dato il tempo di ambientarsi in una Formula 1 che non ti aspetta più nonostante la totale mancanza di test in pista. Per l’ex Red Bull e McLaren una nuova chance per rimettersi in gioco dopo la disastrosa stagione dello scorso anno, ed è certamente un piacere rivedere nel paddock il sorriso di Ricciardo, pilota che avrebbe meritato di più in carriera, e che spera di ricostruirsi, magari proprio con il team che lo ha di fatto lanciato più di dieci anni fa.



