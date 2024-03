Formula 1 | Alpine, prove libere incoraggianti a Jeddah

La settimana dell’Alpine è stata molto movimentata per via delle uscite tecniche e che hanno certamente messo in subbuglio l’ambiente attorno al team francese, pur essendo già concordate da tempo, evidentemente. Eppure Gasly e Ocon hanno cercato di tenere queste voci lontane dai box, avendo una buona sessione di prove libere, specialmente quella serale, con l’ex Red Bull nono a fine giornata, mentre il compagno di squadra ha chiuso in quindicesima posizione. Probabilmente le caratteristiche del tracciato di Jeddah, sede del Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 2024, sono assorbite in modo leggermente migliore dalla A524 rispetto a quanto (non) abbiamo visto in Bahrain.

Alpine, le dichiarazioni dei piloti dopo le libere

“Jeddah è una pista molto diversa dal Bahrain, con sequenze ad alta velocità – ha detto Gasly. Sembriamo leggermente più competitivi rispetto alla scorsa settimana, ma è solo l’inizio del weekend, c’è ancora molta strada da fare. Il feeling è impegnativo, ci sono delle limitazioni, ma allo stesso tempo abbiamo anche degli aspetti positivi da considerare. C’è una buona base sulla quale lavorare, in più altre cose si possono sbloccare per ottenere maggiori prestazioni dal pacchetto attuale”.

“Abbiamo avuto due sessioni solide – ha dichiarato Ocon. Siamo riusciti a completare tanti giri sia con poco carburante che con il pieno, quindi è stato possibile raccogliere molti dati e imparare tante altre cose dalla vettura. C’è del lavoro da fare per migliorare la monoposto e il set-up in vista delle qualifiche. E’ stata comunque una giornata incoraggiante, vedremo cosa riusciremo a proporre per il prosieguo del fine settimana”.