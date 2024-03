F1 | Sauber, Zhou: “Possiamo lottare per i punti”

Jeddah – Ancora un giovedì di test e apprendimento per la Sauber. Valtteri Bottas e Zhou Guanyu sono alla caccia dei primi punti stagionali, e la chance potrebbe arrivare in Arabia Saudita. Sembra che il tracciato di Jeddah si sposi bene con le caratteristiche della C44: la squadra ha testato diverse configurazioni di set-up durante le libere, per essere sicuri di non lasciare nulla al caso. Prestazioni altalenanti per Bottas – undicesimo nelle Libere 1, ventesimo nella seconda sessione, ma il finlandese resta fiducioso.

Bottas: “A mio agio sin dall’inizio”

“E’ bello tornare su questa pista, è divertente e molto diversa dal Bahrain. La vettura sembrava buona nelle FP1, mi sono sentito a mio agio sin dall’inizio. Abbiamo fatto qualche esperimento in più nella seconda sessione, testando diversi set-up, e abbiamo finito per escluderne alcuni. Comunque, è una giornata positiva, abbiamo capito quale strada non prendere e i dati di oggi ci aiuteranno a preparare la qualifica”.

Zhou: “Possiamo lottare per i punti”

Risultati opposti, invece, per Zhou Guanyu: il cinese è diciottesimo nella prima sessione, ma sale in tredicesima al calar della notte.

“Avevo un buon feeling con la vettura oggi, siamo riusciti a completare il nostro intero programma, raccogliendo tutti i dati necessari. Questa pista è sempre così divertente e unica: credo che il layout sia più adatto a noi rispetto al Bahrain, credo che potremo lottare per i punti – ha dichiarato il cinese – la squadra sta decisamente facendo dei passi in avanti e spero che potremo ripetere i risultati del Bahrain, o anche meglio. Lottare con i primi cinque team è difficile, i nostri avversari sono quelli più vicini a noi, ma lotteremo per i punti. Continueremo a migliorare la vettura e il set-up, sarà una qualifica eccitante”.