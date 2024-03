F1 | Racing Bulls, Ricciardo: “Ho fatto fatica, non ero a mio agio nelle Libere 2”

Jeddah – Giornata positiva in casa Racing Bulls, a dispetto di quanto racconti la classifica. Archiviati gli screzi del Bahrain – o almeno si spera – Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo tornano a concentrarsi sulla pista. Il team di Faenza si tiene le mescole soft per la notte, sessione più rappresentativa per le qualifiche e gara: è per questo che Tsunoda e Ricciardo figurano rispettivamente, nelle FP1, in sedicesima e dodicesima posizione. Al calar della notte migliora il giapponese, undicesimo, mentre Daniel non riesce a segnare un tempo veloce per via del traffico, restando in diciannovesima posizione.

Tsunoda: “Vettura bel bilanciata, restiamo concentrati”

“Nel complesso, oggi è stata una buona giornata. Ci sono ancora un paio di aree sulle quali dobbiamo concentrarci stasera, ma la macchina è ben bilanciata. I dati raccolti nelle due sessioni di prove di oggi sono importanti e ci aiuteranno ad abbassare i tempi domani. La settimana scorsa in Bahrain ho mancato l’ingresso in Q3 per sette millesimi di secondo e questo dimostra che i distacchi sono serrati, ma questo ci tiene tutti ben motivati e concentrati. Stasera dobbiamo affinare un po’ di cose e prepararle per domani e per la gara di sabato. Vedremo come andrà “.

Ricciardo: “Ho fatto fatica, non ero a mio agio nelle FP2”

“È stata una seconda sessione a due facce. Con il primo set di mescole morbide eravamo competitivi, invece ho faticato molto con il secondo set. La pista stava evolvendo e tutti stavano migliorando, ma io ho fatto davvero fatica a perfezionare il mio tempo perché ho incontrato un po’ di traffico e non ero completamente a mio agio. Con il secondo set è stato un po’ un’incognita, abbiamo imparato qualcosa, ma guardando al primo set, non dobbiamo scoraggiarci troppo – ha spiegato Daniel – stasera ci rimetteremo al lavoro per capire come mettere insieme i pezzi. Sarà davvero difficile prevedere il risultato di domani perché già in queste prove eravamo tutti vicini. È un circuito molto diverso da quello del Bahrain; l’asfalto e il comportamento degli pneumatici sono diversi. È una pista fantastica, credo che domani in qualifica sarà divertente”.