Formula 1 | Alpine, due punti per Gasly in Austria: “Ho dato tutto ma dobbiamo fare di più”

Con il nono posto di Gasly, l’Alpine ha portato a casa due punti dal Gran Premio d’Austria, quattro in totale nel weekend considerando quelli di Ocon nella Sprint Race. La squadra francese è comunque delusa dal risultato, visto che ben cinque team hanno fatto meglio, compresa una McLaren assolutamente in palla con Norris dopo gli aggiornamenti portati proprio a Zeltweg. Adesso testa a Silverstone, gara che arriverà già la prossima settimana, e l’obiettivo sarà quello di lavorare duramente per migliorare le prestazioni della domenica.

“Abbiamo fatto il massimo – ha dichiarato Gasly. E’ sicuramente bello tornare in zona punti, ma vogliamo essere molto più in alto del nono posto. Ci manca ritmo rispetto ai nostri rivali, e questo si è visto chiaramente oggi. Ho spinto tanto, e alla fine ho preso una penalità per i track limits, come anche altri. Probabilmente non sarebbe cambiato nulla, e alla fine ho lottato più con Lance che con George davanti. Aspetto Silverstone con impazienza, spero di avere un weekend molto più competitivo.

“Non è stata una giornata facile per noi – ha affermato Ocon. E’ deludente non andare a punti, dobbiamo rivedere attentamente la gara per capire come migliorare e assicurarci di essere più competitivi la domenica a Silverstone. Ho avuto un contatto con Tsunoda al primo giro e ho avuto dei danni, poi c’è stata una penalità per unsafe release e quindi diciamocelo, non è stata la nostra giornata. Lasciamo l’Austria con un buon risultato nella Sprint e alcuni punti presi, ma ci sarà tanto lavoro da fare per migliorare in gara”.