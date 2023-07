Formula 1 | Mercedes, Russell sulla scia di Hamilton: “Non mi aspettavo di essere così lento”

Anche la seconda Mercedes in pista, quella di Russell ha faticato e non poco nel Gran Premio d’Austria. La W14 evidentemente non si è adattata troppo al tracciato di Zeltweg, un qualcosa che ha lasciato un po’ spiazzati piloti e ingegneri del team di Brackley. L’ottavo posto finale, proprio alle spalle del compagno di squadra ha deluso e non poco, ma la chiave di lettura sembra sia legata alla tipologia di tracciato, il quale non è calzato sulla monoposto rinnovata ma ancora non del tutto capita.

“Non ci aspettavamo questo ritmo lento – ha dichiarato Russell. Dopo quanto fatto ieri, speravo in qualcosa in più, ma sono sicuro che analizzeremo a fondo questa prestazione. Era la stessa macchina di Barcellona e lì volavamo, quindi bisogna capire cosa è andato storto e ripartire. La vettura non va come vorremmo in questo momento, si muove tanto e in questo weekend le cose sono andate peggio che in altri circuiti. E’ chiaro che le nostre prestazioni dipendano dalla tipologia di circuito: qui non eravamo da nessuna parte ma a Montreal e Barcellona siamo andati bene, ed è di buon auspicio per Silverstone, in quanto è un tracciato più simile alla Spagna che all’Austria, quindi siamo contenti di andare nella nostra pista di casa”.