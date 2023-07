F1 | Accolto il reclamo Aston Martin: potrebbe cambiare la classifica del GP d’Austria

Ha avuto un esito positivo il reclamo presentato dall’Aston Martin subito dopo la fine del Gran Premio d’Austria. La squadra di Silverstone, che ricordiamo ha terminato in sesta e decima posizione con Alonso e Stroll, ha chiesto una revisione della classifica finale perché, stando alle loro informazioni, non sono state date delle penalità a piloti che avrebbero superato i track limits per almeno quattro volte. I commissari hanno valutato la protesta dell’Aston ammissibile, dicendo che sono stati presi in esame i tempi sul giro cancellati e forniti dalla direzione gara, e hanno visto che una serie di violazioni dei track limits non erano state deferite dagli steward stessi per una potenziale penalità. Alcune infrazioni giustificano una sanzione che non è stata applicata al momento della pubblicazione della classifica provvisoria, che è di fatto quella conosciuta al pubblico. Le penalità dunque verranno inserite nella classifica finale, la quale verrà pubblicata successivamente.



