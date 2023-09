Formula 1 | Alpine, altro sabato fuori dalla Q3 per Gasly e Ocon

Sabato di qualifiche non proprio idilliaco per l’Alpine. Gasly e Ocon, divisi da soli 77 millesimi, hanno chiuso rispettivamente in dodicesima e quattordicesima posizione a Suzuka, esclusi entrambi quindi dalla possibilità di giocarsi una posizione in top ten nella Q3. Il francese ex Red Bull è distante soli 44 millesimi dall’ingresso nei primi dieci, una beffa, considerando i margini ristrettissimi. La strategia e il degrado delle gomme saranno una chiave determinante per il risultato della gara di domani, oltre chiaramente ad un passo gara che può permettere alle due A523 di lottare quantomeno per un posto dignitoso in zona punti.

“Non avremmo potuto fare di più – ammette Gasly. Eravamo tutti vicinissimi, ma abbiamo fatto un buon lavoro dopo un venerdì impegnativo, trovando un buon set-up sulla monoposto. I margini sono davvero ristrettissimi, e siamo a meno di 50 millesimi dalla Q3, un qualcosa di simile visto anche a Singapore la scorsa settimana. Nelle ultime due volte che sono partito dodicesimo (Olanda e Marina Bay, ndr) sono riuscito comunque a ottenere un buon risultato finale (terzo e sesto, ndr), quindi possiamo giocarsi qualcosa di importante domani”.

“Sfortunatamente non siamo stati abbastanza bravi oggi – ha dichiarato Ocon. Non siamo riusciti a fare un salto prestazionale importante tra ieri e oggi, e questo ha reso le cose parecchio complicate in qualifica. Detto questo, concentriamoci su domani, è lì che conta davvero quando vengono assegnati i punti. Bisognerà giocare di gomme e strategia, puntiamo a sfruttare tutto a nostro vantaggio. Lavoreremo sodo stanotte per valutare ogni opzione così da permetterci di risalire la classifica”.