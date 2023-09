F1 | Alfa Romeo, Bottas e Zhou eliminati nel Q1

Valtteri Bottas e Zhou Guanyu non riescono a passare il taglio per il Q2 a Suzuka. Una delusione per entrambi i piloti Alfa Romeo, convinti invece di avere tutte le carte in regola per avanzare fino al Q3. Una serie di eventi non hanno aiutato il finlandese: prima la bandiera rossa causata da Logan Sargeant, arrivata nel bel mezzo del primo giro cronometrato di Valtteri. Poi il traffico, che ha compromesso ogni chance di progressione. Bottas dovrà quindi scattare dalla sedicesima casella in griglia.

“Non siamo riusciti a massimizzare il potenziale della nostra vettura, ed è senza dubbio deludente, perché sembravamo in ottima forma anche sul passo gara durante tutte le sessioni fino alla qualifica. Sfortunatamente, la bandiera rossa ha danneggiato il mio primo tentativo – ha raccontato Bottas – l’ultimo, invece, è stato abbastanza pulito, a parte il traffico nel primo settore, ma abbiamo perso velocità rispetto ai nostri diretti avversari e siamo finiti fuori in Q1 per pochi centesimi. Esamineremo tutto stanotte e cercheremo di capire cosa è successo esattamente per riscattarci domani. Il nostro passo gara è comunque promettente e abbiamo ancora una chance di recuperare posizioni in pista”.

Solo diciannovesimo, invece, Zhou Guanyu: il cinese è solo diciannovesimo, anche lui bloccato nel traffico durate l’ultimo tentativo.

“La vettura sembrava andar bene, sebbene abbiamo di certo perso qualcosa in termini di velocità. Sfortunatamente, ero già sul filo quando sono rimasto bloccato nel traffico e l’ho quasi persa in curva 9, sprecando ogni chance di passare il taglio. Tutto sommato direi che è stata una sessione caotica da parte mia, ma credo che questo risultato non rispecchi affatto le performance che abbiamo dimostrato per tutto il weekend, non dovremmo essere così indietro – afferma Zhou – potenzialmente, saremmo potuti arrivare in Q3, considerando comunque l’evoluzione della pista durante le sessioni. Non è la nostra giornata e scattare dal fondo sarà complicato; continueremo a spingere e lotteremo per recuperare posizioni”.