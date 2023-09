F1 | Williams, Sargeant a muro nelle qualifiche di Suzuka

Delusione per Alex Albon, che si aspettava probabilmente di più dalla qualifica dopo i tempi mostrati nelle libere del venerdì. In qualifica il thailandese riesce a passare il taglio per il Q2, fermandosi però solo in tredicesima posizione. La pista di Suzuka si sta rivelando ostile a diversi team in griglia, a causa dell’alto degrado e delle alte temperature: proprio questi due fattori potrebbero giocare un ruolo fondamentale nelle strategie in gara.

“Se le temperature fossero state più basse di dieci gradi, probabilmente ora sarei in Q3. Ma questo si sta rivelando un weekend complicato e siamo abbastanza indietro, per cui credo che la tredicesima posizione sia il massimo a cui avremmo potuto ambire – ha ammesso Albon – alla vigilia del weekend ci aspettavamo di essere davanti, sopratutto considerando i risultati delle libere di venerdì, ma questa è una pista particolare e credo che possiamo comunque essere soddisfatti, il mio è stato un buon giro. Il degrado è molto alto, l’asfalto è molto ruvido ed è molto caldo, per cui sarà una gara complicata. Tutti dovranno gestire le gomme, sarà difficile”.

Qualifica completamente diversa, invece, per Logan Sargeant: l’americano causa la bandiera rossa in Q1 dopo essere finito a muro. Forse troppo ottimista, Sargeant ha danneggiato pesantemente la sua Williams e scatterà quindi dall’ultima casella in griglia.

“È andato tutto bene fino all’incidente, la vettura era nella giusta finestra. Purtroppo, però, ho faticato causa del surriscaldamento del posteriore nell’ultimo settore e ho perso la vettura in uscita: forse ero troppo aggressivo e con il vento in coda. L’erba, poi, non mi ha aiutato: una volta che ci sono finito dentro non potevo più fare nulla. È deludente, non è ciò che volevo. So che la squadra dovrà lavorare a lungo per riparare la macchina in tempo per domani e apprezzo tutti i loro sforzi. Mi lascio questo errore alle spalle e cercherò di concentrarmi sulla gara”.