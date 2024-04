F1 | Sargeant, vacanza in Indonesia per dimenticare la delusione di Melbourne

F1 Williams GP Giappone – Soggiorno in Indonesia per Logan Sargeant prima di approdare a Suzuka per il prossimo Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Il pilota statunitense, dopo lo stop forzato di Melbourne a causa del cambio-vettura con Alexander Albon, ha trascorso alcune giornate di vacanza a Bali, utili per ricaricare forze e attenzioni in vista della prova nipponica. L’obiettivo per Suzuka, proprio in tal senso, sarà quello di gareggiare al massimo della forma per ambire ad un piazzamento in zona punti.

Il thailandese, invece, ha lodato il lavoro svolto dalla squadra sul telaio della FW46, precisando come l’intero team abbia fatto il massimo per garantirgli una vettura “solida” e competitiva per la prova giapponese del calendario. Uno sforzo che l’ex Red Bull proverà a ricambiare con un piazzamento in top dieci quanto mai utile per muovere una classifica fin qui deficitaria.

Albon a caccia della prima zona punti della stagione

“Non vedo l’ora che arrivi Suzuka, una delle mie piste preferite, e ovviamente i fantastici fan giapponesi. L’Australia chiaramente non era il modo in cui volevamo correre come squadra e sfortunatamente ha evidenziato il viaggio che stiamo facendo. Nonostante ciò, il team a bordo pista e a Grove si è davvero unito in modo impressionante per riparare la vettura e consegnarla in pista in tempo, cosa di cui siamo tutti estremamente grati”.

Sargeant, obiettivo riscatto a Suzuka

“L’Australia è stato forse il fine settimana più difficile che abbia mai dovuto affrontare come pilota e lo stesso vale per il team. Apprezzo davvero i fan per essere rimasti al nostro fianco con il loro incredibile supporto in pista e a casa. Sto cercando di lasciarci alle spalle questo momento difficile, imparare da esso e continuare a spingere insieme in questa stagione. Ho colto l’occasione tra una gara e l’altra per andare a Bali per mantenermi in forma sia mentalmente che fisicamente, trascorrendo molto tempo in palestra. Suzuka è iconica ed è una delle piste preferite di tutti in calendario. Non vedo l’ora di riprovarci”.