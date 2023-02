Formula 1 | Alpine A523, Gasly: “Voglio aiutare il team a raggiungere gli obiettivi prefissati”

Con la presentazione di stasera, l’Alpine è stata l’ultima squadra ad aver svelato al mondo la vettura con la quale parteciperà al mondiale 2023 di Formula 1. La A523 è la prima monoposto francese di Pierre Gasly, all’esordio con il team del suo paese dopo una vita in Red Bull/AlphaTauri. C’è chiaramente emozione nelle parole e gli sguardi del transalpino, il quale avrà l’opportunità di far vedere il suo talento per un marchio ufficiale. Dopo il quarto posto costruttori dell’anno scorso, l’obiettivo è quello di avvicinarsi progressivamente ai top là davanti.

“E’ fantastico essere diventato ufficialmente un pilota Alpine, non vedo l’ora che arrivi questa fase della mia carriera – ha detto Gasly. Voglio vedere il potenziale e le capacità della vettura nei test pre stagionali, e in più voglio conoscere il team sempre di più. Sperimentare la potenza della A522 a fine stagione scorsa e vedere gli sviluppi dell’inverno mi ha entusiasmato, è l’inizio di un bel percorso con la squadra. Bello vedere la dedizione di tutti nelle fabbriche di Entsone e Viry, spingono al massimo e voglio aiutarli a raggiungere gli obiettivi prefissati”.