Formula 1 | Alonso rivela: a Singapore grandi speranze tutte disattese

C’è delusione in casa Aston Martin per gli ultimi risultati ottenuti. Tralasciando il podio di Zandvoort, ottenuto in condizioni estreme, la AMR23 fatica da qualche mese a questa parte. Pare evidente come gli ultimi aggiornamenti non siano andati perfettamente a buon fine nel team di Silverstone, e ne sta risentendo anche Fernando Alonso, le cui prestazioni si sono “adattate” al rendimento della monoposto. Il pilota spagnolo spera di risollevarsi a Suzuka, pista che lo ha sempre esaltato, cancellando subito le performance di Singapore, tracciato che avrebbe inizialmente dovuto favorire la verdona.

“Avevamo grandi speranze a Singapore vista la natura del circuito che spesso porta a risultati imprevedibili – ha ammesso Fernando. Purtroppo però non è stato il nostro weekend ideale: abbiamo sofferto per la carenatura danneggiata delle sospensioni già dal secondo giro, e questo ha influito sulla prestazione globale. Impareremo da tutto questo e miglioreremo per la prossima volta, ma meglio dimenticare questa domenica molto velocemente. Speriamo di esserci sbarazzati di tutta la nostra sfortuna, cercheremo di riprenderci al meglio in Giappone: il circuito di Suzuka è fantastico, ha tantissima storia, quindi non vedo l’ora”.

“Inizieremo questo weekend con cautela e vedremo a che punto saremo sabato, anche perché il meteo è imprevedibile in questo periodo dell’anno e può creare del caos, ma noi saremo preparati a tutto. Vogliamo riprenderci con alcuni piazzamenti a punti dopo due weekend difficili a Monza e Singapore, anche perché stiamo assistendo al cambiamento dell’ordine competitivo di gara in gara, è tutto molto ingarbugliato. Dobbiamo continuare a combattere, mancano sette gare su diversi circuiti e ci sono ancora tanti punti a disposizione”.