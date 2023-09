F1 | Hamilton guarderà con attenzione il weekend Red Bull a Suzuka

Il Gran Premio di Singapore resterà un caso isolato per la Red Bull? Una domanda allamquale si attende il riscontro della pista già in questo weekend, dove la Formula 1 sarà di scena sul tracciato di Suzuka. Un appuntamento, quello giapponese, che vedrà Lewis Hamilton guardare in maniera attenzionata le prestazioni della RB19 di Max Verstappen di Sergio Perez.

L’inglese infatti ritiene che la pista nipponica sia perfetta per esaltare le caratteristiche della monoposto anglo-austriaca che dovrebbe tornare a recitare un ruolo da protagonista, da assoluta protagonista, dopo le difficoltà di Marina Bay.

“Penso che se non saranno 30 secondi avanti a tutti come lo sono stati in passato, allora significherà che qualcosa non va – ha dichiarato Hamilton, citato da Autosport, durante la press conference dei piloti a Suzuka – A Singapore è stato un weekend difficile per loro, ma la loro macchina dovrebbe tornare ad essere fenomenale qui. Lo sono stati tutto l’anno. Hanno dominato su ogni pista”.

Hamilton ha poi aggiunto: “Sarà importante guardare la loro macchina. Squadra e piloti stanno facendo un lavoro straordinario con il pacchetto a loro disposizione. Sarà interessante vedere come andrà il fine settimana. Spero che saremo più vicini e spero che non siano veloci con un gap di 30 secondi”.

