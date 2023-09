Formula 1 | AlphaTauri, Tsunoda dice la sua su Ricciardo e Lawson

In casa AlphaTauri c’è ancora molta incertezza sulla line-up di piloti della prossima stagione. Si parlava di un possibile rinnovo per Tsunoda qua a Suzuka, ma al momento non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale, anche se lo stesso giapponese sembra essere molto fiducioso in merito a un prolungamento del contratto anche per il 2024 con la Scuderia di Faenza di proprietà della Red Bull. Altra incognita riguarda colui che dovrebbe affiancarlo: due sono i nomi in agenda, ossia Daniel Ricciardo, di fatto il titolare della seconda parte del 2023 ma costretto al forfait da Zandvoort per via di un infortunio al polso, e dovrebbe rientrare nel prossimo appuntamento del Qatar. Poi abbiamo Liam Lawson, giovane neozelandese, sostituto dell’ex McLaren, autore di ottime prestazioni culminate con il nono posto e quindi due punti mondiali a Singapore. La scelta sembra essere molto difficile, e in giornata è stato chiesto a Tsunoda un parere in merito, mettendolo anche in una posizione abbastanza scomoda.

“Stiamo parlando del rinnovo – ha ammesso Yuki in conferenza stampa. Nulla è ancora deciso, e non so chi potrà essere il mio compagno di squadra. Abbiamo due prospettive con aspetti positivi, perché Daniel porta molta esperienza e può darti delle indicazioni dettagliate sul comportamento della macchina, quindi credo che sia di grande aiuto per gli ingegneri e a loro piace avere un pilota del genere, anche perché ci ha aiutati per quanto concerne lo sviluppo, quindi se la squadra vuole progredire per essere più competitiva, ti direi Daniel, ma allo stesso tempo Liam ha dimostrato in tre gare di saperci fare, fornendo ottime performance”.

“Dan ha avuto due gare nelle quali la macchina non era un granché dal punto di vista delle prestazioni, mentre Liam ha avuto a disposizione una vettura migliore, ossia a Monza e Singapore. AlphaTauri è un po’ come la squadra junior, dipende da ciò che vogliono e cosa stanno pensando. Se vogliono i risultati, probabilmente è meglio avere Daniel, perché ha più esperienza, ma anche Liam non si comporta male. Non lo so, è difficile, ho paura di dare una mia opinione in tal senso. Liam è arrivato nono, io non sono mai riuscito a ottenere questo risultato nel 2023, quindi mi fermo qui. Forse Liam e Daniel insieme, aggiungiamo un posto in più!”.