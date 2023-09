Formula 1 | Alonso non si nasconde, corre sempre per vincere

L’arrivo in Aston Martin di Fernando Alonso ha cambiato e non poco gli scenari sia del team britannico, ma anche del due volte campione del mondo, il quale ha trovato la vettura giusta per tornare intanto sul podio in maniera più o meno costante, avendone conquistati ben sette quest’anno. La AMR23, totalmente rivoluzionata rispetto al passato, sta passando un momento meno brillante, evidentemente gli aggiornamenti portati negli ultimi mesi non sono andati a buon fine, ma lo spagnolo ammette di crederci sempre alla vittoria, la tanto agognata numero 33, che spera di ottenere il più presto possibile.

“In ogni gara che inizio – ha detto Alonso – anche se non siamo abbastanza forti per lottare per la vittoria, c’è l’1% di me che, quando abbasso la visiera e il semaforo è verde, spera che quello sia il giorno buono per salire sul gradino più alto del podio. Il 99% delle volte fallisci, ma l’unica volta in cui riesci vale l’attesa e tutto il lavoro che fai. La voglia di vincere c’è sempre, l’ho avuta sin dal primo giorno e sento ancora gli stessi stimoli, non mi fermerò tanto presto”.