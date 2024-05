F1 | Horner, nuova bordata a Wolff: “Dovrebbe preoccuparsi dei 220 tecnici che ha perso”

F1 Horner Wolff – Passano gli anni, ma restano gli attriti tra Toto Wolff e Christian Horner, rispettivamente Team Principal di Red Bull e Mercedes.

Intervistato dalla stampa sui tanti cambiamenti che la scuderia anglo-austriaca sta affrontando nelle ultime settimane, compresa quella relativa all’addio di Adrian Newey, il Manager inglese ci ha tenuto a ricordare la forte campagna di rafforzamento che la stessa sta portando avanti ormai da due anni, compresi i 220 tecnici che la Red Bull è riuscita a garantirsi dalla Mercedes per il reparto Power Trains. Innesti importanti che secondo Horner pongono la Mercedes, e non la Red Bull, in una situazione complicata per il medio e lungo periodo.

Horner e la bordata a Wolff

“Non sono preoccupato dalle voci, ovviamente ci saranno sempre dei movimenti tra le squadre. Non so quante persone noi o la RB abbiamo assunto dalla McLaren, bensì sono certo che dal reparto HPP della Mercedes siamo riusciti a prendere 220 tecnici che oggi lavorano a pieno ritmo all’interno del programma Red Bull Powertrains. Quindi, quando si parla di perdere dipendenti, sarei più preoccupato dei 220 che hanno lasciato Mercedes che di uno o due curriculum. Zak Brown e Toto Wolff parlano molto, ma non ho intenzione di essere risucchiato in un botta e risposta. Mi concentrerei di più sui problemi che ha Toto”.