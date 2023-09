F1 | Piastri in McLaren fino al 2026, la soddisfazione di Stella e Brown

F1 McLaren rinnovo Piastri – Nel media ufficiale pubblicato questa mattina sul sito ufficiale della McLaren, Andrea Stella e Zak Brown non hanno nascosto la propria soddisfazione per l’estensione del contratto di Oscar Piastri fino alla fine della stagione 2026, precisando come la conferma del giovane pilota australiano – arrivato all’interno del team lo scorso inverno in sostituzione di Daniel Ricciardo – sia un tassello importante per la costruzione della squadra che, speranze alla mano, dovrebbe giocarsela con Red Bull, Ferrari e Mercedes nel medio e lungo termine.

“Oscar è una risorsa per la McLaren e impressiona costantemente con le sue prestazioni, la sua etica del lavoro e il suo atteggiamento”, ha affermato Andrea Stella, Team Principal della scuderia inglese. “A conti fatti è stata una decisione facile da prendere. Ha già dimostrato di essere fondamentale per la squadra ed è quindi fantastico avere la sua fiducia mentre cerchiamo di tornare a vincere. Non vedo l’ora di vederlo crescere con noi”.

“Sono lieto di continuare la nostra partnership con Oscar fino alla fine del 2026”, ha aggiunto Zak Brown, CEO della McLaren. “E’ un talento incredibile e una risorsa per la squadra. E’ fantastico avere questo accordo a lungo termine. Oscar sta già dimostrando quello che sa fare in pista ed è stato determinante per la svolta che abbiamo avuto in questa stagione. Si è inserito alla grande nel team ed è molto apprezzato da tutta la famiglia McLaren. Non vedo l’ora di vedere come continuerà a crescere sia in pista che fuori”.