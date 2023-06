Formula 1 | Alonso: “Ferrari e Mercedes saranno molto forti in Austria”

Formula 1 GP Austria Alonso – Intercettato a Mara Sangiorgio al termine della conferenza stampa d’apertura del prossimo Gran Premio d’Austria, decima prova del mondiale 2023 di Formula 1, Fernando Alonso non ha voluto sottovalutare il potenziale di Ferrari e Mercedes per il week-end di gara in programma al Red Bull Ring, precisando come le novità introdotte dalle due squadre nelle ultime settimane potrebbero complicare e non poco la rincorsa dell’Aston Martin verso il terzo gradino del podio.

Lo spagnolo, infatti, si aspetta una lotta estremamente serrata alle spalle della Red Bull, vista anche la presenza del format Sprint (solo un’ora di libere per sistemare il ste-up della monoposto) e le condizioni meteorologiche previste per il proseguo del fine settimana a Spielberg.

In Canada, ricordiamo, Alonso è riuscito a posizionarsi alle spalle della Red Bull di Max Verstappen, vincitore del GP, ma Ferrari e Mercedes sono riuscite a dare battaglia per tutta la gara, confermando la bontà delle novità tecniche introdotte dal GP di Monaco ad oggi.

“La Mercedes sarà molto forte in Austria”, ha affermato l’iberico dell’Aston Martin. “Non ho alcun dubbio su questo, anche perchè loro sono molto bravi con gli sviluppi e sanno come rimontare dopo le difficoltà di inizio anno. In Canada è stato bello lottare con Lewis e come team speriamo di replicare quel livello di performance. Inoltre non va dimenticato la Ferrari, la quale porterà diverse novità qui in Austria. Sono andati forte in Canada e quindi mi aspetto una bella lotta alle spalle della Red Bull”.