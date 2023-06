F1 | Albon sul dominio di Verstappen: “E’ talentuoso e non sembra avere punti deboli” [VIDEO]

F1 Albon Verstappen – Intervistato da Mara Sangiorgio durante il media-day del prossimo Gran Premio d’Austria, decima prova del mondiale 2023 di Formula 1, Alexander Albon ha analizzato il dominio che sta mettendo in mostra Max Verstappen nell’ultimo anno e mezzo, precisando come l’olandese – grazie anche al feeling con la Red Bull – non stia mettendo in mostra alcun punto debole, aspetto che chiaramente lo sta aiutando a conquistare vittorie su vittorie.

Sul fronte tecnico, invece, Albon ha precisato come al pilota oranje piaccia una vettura complessa, il cui comportamento porta spesso i compagni di squadra ad un compromesso non semplice (lui stesso, nel 2020, ha affrontato una situazione di questo tipo). Una condizione che evidenzia ancora di più il suo talento e che giustifica, almeno parzialmente, la crisi che sta vivendo Checo Perez con la RB19.