Formula 1 | Alfa Romeo Sauber, Bottas “snobba” la Sprint e pensa alla gara di domenica

Con un pizzico di precisione in più, l’Alfa Romeo Sauber avrebbe potuto piazzare almeno una macchina in top ten nelle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti in corso di svolgimento ad Austin. Zhou e Bottas si sono piazzati rispettivamente in dodicesima e tredicesima posizione, e per pochi millesimi non sono riusciti ad entrare in Q3. I distacchi al COTA sono risicatissimi, e ambire alla zona punti non sembra essere così impossibile. La sensazione è che la giornata Sprint di oggi verrà messa un po’ da parte dal team di Hinwil per concentrarsi al massimo sulla gara principale di domani.

“Domenica possiamo ambire alla zona punti – ha ammesso Zhou. Siamo migliorati come squadra, nonostante qualche difficoltà registrata nelle libere. Tra una sessione e l’altra siamo riusciti a trovare un buon bilanciamento, e questo ci ha permesso di prendere ritmo in qualifica ed entrare in lotta per la Q3, mancata per pochi millesimi. E’ un risultato positivo, ma avremmo potuto fare anche di più. I team in testa hanno chiaramente un vantaggio come ritmo, ma credo che saremo in grado di sfidare i nostri principali avversari e raggiungere la top ten domenica”.

“Penso sia positivo essere così vicini alla top ten – ha dichiarato Bottas. Con una buona partenza potremo costruire qualcosa e lottare per i punti domenica. Là fuori c’è molto caldo, ma l’umidità non è un fattore, e questo rende la guida più confortevole rispetto a Singapore e Qatar. Non è facile trovare l’equilibrio con una sola ora di prove libere a disposizione, e ci sono delle cose che potrebbe essere migliorate, ma è così anche per gli altri. Oggi ho sofferto con il surriscaldamento delle gomme nell’ultimo settore, e questo non mi ha permesso di fare un giro pulito, specialmente dove i centesimi di secondo possono fare la differenza. Tuttavia non siamo lontani dalla top ten, e pur essendoci la Sprint, il nostro focus principale sarà sulla gara di domenica, ma cercheremo comunque di sfruttare ogni opportunità anche oggi”.