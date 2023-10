F1 | Haas, rivoluzione totale della VF-23 ad Austin [VIDEO]

F1 GP Stati Uniti novità Haas – Durante la diretta della prima e unica sessione di prove libere valide per il Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Matteo Bobbi ha analizzato le soluzioni tecniche adottate dalla scuderia statunitense sulla VF-23, sottolineando come le novità non abbiano riguardato solo fondo e pance, ma anche cofano motore ed alti.

Una rivoluzione totale, attesa dopo i tanti alti e bassi di questo campionato, che mira non solo a dare una svolta a questa stagione, ma anche a raccogliere dati e indicazioni importanti sullo sviluppo da portare avanti per il 2024. Kevin Magnussen, ricordiamo, ha chiuso le qualifiche di ieri con il 14° tempo, mentre Nico Hulkenberg non è riuscito a fare meglio della 16° piazza. Appuntamento a stasera per la qualifica Shoot-Out, la quale stabilirà l’ordine di partenza della Sprint in programma alla mezzanotte di quest’oggi.