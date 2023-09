F1 | Budget Cap, tutti i team in regola dopo la revisione della FIA sulla stagione 2022

F1 FIA Budget Cap 2022 – Nonostante le indiscrezioni circolate prima dell’estate, la Cost Cap Administration della FIA ha dato luce verde alle squadre sulla gestione dei costi e del budget cap per quello che riguarda la stagione 2022 di Formula 1. Al contrario di quanto avvenuto lo scorso campionato con il caso Red Bull, il quale ha fatto parlare stampa e addetti ai lavori fino ad autunno inoltrato, la FIA non ha riscontrato delle incongruenze tra i conti presentati dai team e le verifiche effettuate dall’organo che da tre stagioni a questa parte si occupa della gestione del tetto spese, dando di fatto luce verde sull’operato economico e gestionale dei management.

Una notizia importante, attesa da tutti gli addetti ai lavori all’interno del paddock, che di fatto azzera la possibilità di un nuovo contenzioso tra le mani non solo dell’attuale Presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, ma anche di Liberty Media, società statunitense che da diversi anni detiene i diritti commerciali della F1. Un nuovo caso “Red Bull”, infatti, avrebbe minato l’integrità del tetto spese e creato un pericoloso precedente per tutte le parti impegnati all’interno dello schieramento di partenza.

“L’esame è stato un processo intenso e approfondito, iniziato con un’analisi dettagliata della documentazione presentata dalle squadre”, recita il comunicato stampa ufficiale apparso questa mattina sul sito della Federazione Internazionale dell’Automobile. Inoltre, è stato effettuato un controllo approfondito di tutte le attività extra-F1 intraprese dai team. Una verifica che ha compreso molteplici visite in loco alle strutture dei team e attente procedure di controllo per valutare la loro conformità al Regolamento finanziario. La FIA Cost Cap Administration rileva che tutti i concorrenti hanno agito in ogni momento in uno spirito di buona fede e di cooperazione durante l’intero processo”.

“I Regolamenti finanziari sono essenziali per la stabilità finanziaria a lungo termine dello sport”, prosegue la nota. “Continueranno a essere sviluppati e perfezionati sulla base dei risultati di ogni processo di revisione, sia per quanto riguarda i regolamenti stessi – che sono scritti e approvati nell’ambito del processo di governance della FIA Formula 1 – sia per quanto riguarda il modo in cui vengono applicati e controllati. La FIA ha fatto e continuerà a fare investimenti significativi in questo dipartimento per il beneficio collettivo dello sport”.