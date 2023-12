Formula 1 | Domenicali loda lo sviluppo in corsa della McLaren

Formula 1 McLaren Domenicali – Tramite le colonne di Sky, Stefano Domenicali ha lodato il lavoro di sviluppo portato davanti dalla McLaren sulla MCL60, precisando come lo staff diretto da Andrea Stella abbia una volta per tutte sfatato il tabù del budget cap. Nonostante il tetto spesa, questa stagione intorno ai 155 milioni di dollari, la compagine inglese è riuscita a crescere e non poco sul piano delle performance, diventando spesso e volentieri la seconda forza in campo alle spalle della Red Bull. Una condizione importante, inattesa all’inizio di questa annata, che la scuderia diretta da Zak Brown intende confermare anche nel 2024.

“La McLaren quest’anno ha sfatato il tabù dello sviluppo”, ha affermato il Presidente e Amministratore Delegato di Formula One Group. “Si può sviluppare anche con i paletti imposti del budget cap, al contrario di quello che in molto affermavano. Ad ogni modo sono certo che il 2024 sarà Piastri combattuto. Non mi piace parlare prima, anche perchè molte volte finiamo per essere contraddetti, ma alla fine sono abbastanza certo che tutte le squadre proveranno ad alzare il proprio livello nel corso del prossimo inverno”.