F1 | Ferrari, Vasseur: il budget cap rende difficile l’aggancio alla Red Bull

Il budget cap della discordia. Sul tetto di spesa, introdotto in Formula 1 nel 2021 e che attualmente è fermo a 135 milioni di dollari che le squadre possono spendere durante la stagione, ne ha discusso anche Frederic Vasseur. Il team principal della Ferrari ha sottolineato le difficoltà di recupero sulla concorrenza (leggasi Red Bull), dovendo fare i conti con questa “zavorra” economica.

Il manager francese, arrivato a Maranello a fine dicembre dove ha preso il posto di Mattia Binotto, ha ammesso come sia praticamente impossibile recuperare un gap importante – come quello mostrato in pista dalla RB19 rispetto ai competitor – dovendo operare in situazioni del genere che ti portano a dover sottostare a “paletti” finanziari.

“Red Bull porta sempre aggiornamenti – ha dichiarato Vasseur, citato da Crash.net – Tutti quanti stiamo migliorando, ma la realtà dei regolamenti è che il tetto dei costi produce un miglioramento nettamente inferiore rispetto al passato. Significa che quando c’è un gap, e un gap importante, è abbastanza difficile recuperare”.

Vasseur, completando la propria disamina, ha aggiunto: “Negli ultimi quattro o cinque weekend davanti nelle qualifiche c’è stata una volta la Ferrari, una volta la McLaren e una volta la Mercedes. Ma abbiamo comunque concluso alle spalle della Red Bull, che in gara può ancora vantare un enorme vantaggio. Stiamo sviluppando in ogni singola direzione, stiamo cercando di migliorare l’aerodinamica, le sospensioni e tutto ciò che possiamo fare”.