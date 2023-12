Formula 1 | Horner sorpreso dalla Ferrari

Nel 2023 la Red Bull non ha avuto rivali. La squadra di Milton Keynes ha vinto tutte le gare di questa stagione, eccezion fatta per Singapore, l’unica nella quale ha avuto grosse difficoltà. Christian Horner, team principal degli austriaci credeva che Ferrari e Mercedes potessero entrare nella lotta al titolo, per diversi motivi, ma già dalle primissime gare si è capito come non ci fosse storia, e il tempo non ha fatto altro che dare ragione a chi sosteneva che nel 2023 ci saremmo davvero annoiati.

“La Ferrari ci ha sorpreso – ha detto Horner ad Autosport. Ci aspettavamo fosse molto competitiva, visto che lo scorso anno aveva un’ottima macchina e credevamo che si fosse evoluta, e siamo rimasti anche molto sorpresi dalla Mercedes, perché è rimasta fedele a concetti chiaramente fallimentari del 2022. Guardando ai test, le vetture più vicine alla nostra filosofia erano Aston Martin e McLaren. In Bahrain sentivamo di avere un pacchetto davvero buono, ma non sapevamo se fosse per il circuito, le temperature alte, le condizioni e l’asfalto. Poi siamo andati su tracciati dove lo scorso anno avevamo qualche problema, tipo Melbourne, e abbiamo subito capito come fossimo davvero in una posizione di netto vantaggio”.