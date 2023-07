F1 | Marko, tre squadre potrebbero aver sforato il budget cap 2022

Anche quest’anno non si placano i rumors su eventuali sforamenti del budget cap, che farebbe riferimento alla scorsa stagione, da parte di alcune scuderie. Un’indiscrezione che è stata rilanciata anche da Helmut Marko, con lo storico consulente della Red Bull che addirittura sottolinea il numero delle squadre coinvolte: tre. Non resta che attendere le relazioni della FIA, che al momento non si è ancora sbilanciata su questo genere di voci, per capire se anche nel Mondiale 2022 ci sono stati degli sforamenti del tetto di spesa.

“Apparentemente ci sarebbero tre squadre che potrebbero averlo superato – ha dichiarato Marko, intervistato da motorsport-total – Red Bull sta sviluppando l’Hypercar RB17 (vettura progettata da Adrian Newey, la cui produzione è prevista per il 2025, ndr) e ci sono persone che lavorano in parte qui e in parte là. Come spiegarlo? Ci sono anche persone con noi che non vogliono più viaggiare, che non vogliono più la pressione della Formula 1 e quindi possiamo inserirli in tali progetti”.

Marko, completando la propria disamina, ha aggiunto: “E se lavorano in Formula 1 per alcune ore, allora devi calcolare quelle ore. L’intera questione del tetto dei costi è ancora troppo aperta all’interpretazione e troppo debole sui fatti. È un argomento che deve essere migliorato”.