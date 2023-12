Al termine della stagione, soprattutto con l’arrivo del budget cap, i team si ritrovano come Zio Paperone a fare il bilancio dei soldi investiti durante il 2023. In particolare, a gravare sulle casse delle squadre sono i danni alle monoposto in quanto ogni incidente, o guasto meccanico richiede un tributo finanziario e le squadre devono trovare un equilibrio poiché i soldi spesi per le riparazioni, incidono negativamente sulle spese per lo sviluppo dal momento che sono presi dal budget cap. In questo articolo possiamo dirvi chi sono stati i team più spendaccioni e chi invece ha speso “poco”, se così possiamo dire.

Al primo posto, troviamo la Williams con una spesa che si aggira intorno ai 5.755.000 dollari. A causare più danni è stato Logan Sargeant, protagonista di diversi incidenti soprattutto nell’ultima parte della stagione che hanno anche messo in dubbio la sua permanenza nel team, salvo poi essere confermato anche per il 2024. Seconda posizione per Alpine con una spesa di 3.061.000 dollari mentre conquista il terzo gradino del “podio”, la Ferrari con danni pari a 3.126.000 dollari.

Proseguiamo con Aston Martin che ha pagato una cifra di 2.959.000 dollari. A pesare di più è stato l’incidente di Lance Stroll a Singapore.

Nonostante il dominio in questa stagione con la vittoria del mondiale piloti e costruttori, anche Red Bull ha dovuto mettere mano al portafoglio, pagando circa 2.679.000 dollari. I numerosi incidenti provocati da Nyck de Vries ad inizio stagione hanno pesato sul bilancio di AlphaTauri, costretta poi a correre ai ripari licenziando l’olandese e puntando su Daniel Ricciardo. Il team di Faenza ha speso una somma di 2.435.000 dollari.

Continuiamo l’analisi della classifica con McLaren. Il team di Woking ha avuto una cifra relativamente bassa, complici le ottime performance di Lando Norris e Oscar Piastri e poche sostituzioni delle componenti. Il costo è di 2.254.000 dollari.

Non è stata una stagione facile per Haas che oltre alle difficoltà sulla macchina, si è trovata a spendere 1.782.000 dollari per i danni provocati soprattutto da Kevin Magnussen.

E arriviamo alle ultime due posizioni in classifica. Penultimo posto per Alfa Romeo che a causa di alcuni incidenti come in Ungheria e in Olanda, ha pagato la stessa somma di Haas, 1.782.000. Mercedes si trova all’ultimo posto con un totale di 1.195.000 dollari, spesi per lo più negli incidenti di George Russell a Singapore e in Canada.